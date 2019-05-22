***Также сенаторы рассмотрят резолюции, посвященные Евромайдану и убийству Немцова

*** Сенаторы хотят не допустить перехода к "Роснефти" контроля над Citgo

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Комитет по международным отношениям сената США в среду рассматривает законопроекты, касающиеся, в частности, санкционной политики в отношении Сирии, а также ситуации в Венесуэле и связанной с США деятельности компании "Роснефть".

В рабочем графике комитета заседание по этим темам назначено на среду. Его трансляции на сайте сената нет.

В ходе заседания сенаторы обсуждают законопроект под названием VERDAD Act, представленный в апреле сенатором-республиканцем Марко Рубио и сенатором-демократом Бобом Менендесом. Сенаторы, в частности, предлагают снять санкции с тех венесуэльцев, которые публично признают и выразят поддержку оппозиционеру Хуану Гуайдо, которого США признают временным президентом Венесуэлы, а также не причастны к нарушению прав человека. Законопроект предполагает выделение $400 млн в качестве гуманитарной помощи гражданам Венесуэлы, находящимся как в стране, так и за ее пределами.

Авторы законопроекта призывают президента США Дональда Трампа "предпринять все необходимые шаги, чтобы не дать "Роснефти" получить контроль над важной энергетической инфраструктурой в США", то есть - над компанией Citgo. Сенаторы отмечают, что 49,9% актива PDVSA - Citgo - находятся в залоге у "Роснефти" в обеспечение кредита. Существует возможность, что власти Венесуэлы не смогут исполнить свои долговые обязательства, что приведет к тому, что "Роснефть" получит контроль над Citgo, которой принадлежит критическая энергетическая инфраструктура в 19 штатах США, отмечают авторы законопроекта.

Еще один законопроект, представленный на рассмотрение комитета, посвящен Сирии. Его внес в конгресс в январе конгрессмен-демократ Элиот Энгель, законопроект уже одобрила палата представителей. Законопроект призывает американского президента ввести санкции в отношении иностранных лиц, предоставляющих значительную материальную помощь властям Сирии, помогающих добыче газа и нефти в Сирии, а также предоставляющих Сирии помощь для сохранения боеспособности сирийской военной авиации.

Кроме того, законопроект по Сирии призывает ввести санкции против "иностранных лиц, являющихся контрактными военными, наемниками или бойцами военизированных формирований, о которых известно, что они осуществляют военную деятельность в пределах Сирии для или от лица правительства Сирии, правительства Российской Федерации или правительства Ирана".

Еще одной темой для обсуждения станет резолюция сенатора-республиканца Роба Портмана, посвященная пятилетию основных событий Евромайдана, она была представлена 14 февраля 2019 года.

В проекте резолюции "отмечается смелость и решительность, показанные украинским народом в ходе Революции Достоинства (событий на Украине конца 2013 - начала 2014 гг. - ИФ)", а также приветствуется прогресс, достигнутый на Украине после Евромайдана в военной сфере и сфере закона. Резолюция осуждает "продолжающиеся вредоносные действия Российской Федерации против Украины". В резолюции говорится, что сенат США полагает, что "трубопровод "Северный поток - 2" представляет значительную угрозу европейской безопасности, направлен на дальнейший подрыв экономической стабильности Украины, и увеличивает уязвимость страны перед российскими военными вторжениями".

Сенаторы собираются рассмотреть еще один проект резолюции, представленный в конце февраля 2019 года сенатором-республиканцем Марко Рубио, который призывает к правосудию по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Автор резолюции призывает правительство США при любом взаимодействии с российскими властями поднимать вопрос об убийстве Немцова, а госдеп США - внести в санкционные списки людей, связанных с убийством оппозиционера. Россию Рубио призывает позволить провести непредвзятое международное расследование убийства Немцова.

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