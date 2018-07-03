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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 22:31 03.07.2018 - 22:31

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Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Комитет сената конгресса США по разведке во вторник поддержал сделанные в 2017 году выводы разведслужб о том, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы 2016 года и продолжает прилагать усилия с целью подрыва демократии в США.

Во вторник комитет опубликовал несекретный отчет комитета с предварительными выводами по докладу ЦРУ и АНБ от января 2017 года.

"Комитет считает, что разведывательное сообщество справилось с задачей (бывшего) президента Барака Обамы и что доклад разведсообщества является обоснованным продуктом разведки", - говорится в отчете.

"Последние 16 месяцев комитет изучал источники, методы работы разведки и аналитическую работу, лежащие в основе выводов разведывательных служб, и не видит причин оспаривать оценку", - говорится в заявлении председателя комитета Ричарда Бурра.

По словам сенатора, комитет продолжает свое расследование.

"Я надеюсь, что за этой частью работы комитета вскоре последует следующий ответ, который даст американскому народу ясность в отношении деятельности России", - отметил он.

В середине мая комитет по разведке сената США уже выражал согласие с позицией разведывательных структур США относительно приписываемого России вмешательства в выборы.

"Наши сотрудники пришли к выводу, что заключения разведывательного сообщества по этой теме правильные", - заявлял вице-председатель комитета Марк Уорнер.

В мае сенаторы также распространили шестистраничный доклад комитета с первоначальными выводами и рекомендациями о результатах проведенного расследования по "делу РФ". Тогда комитет сената по разведке посчитал, что связанные с Россией хакеры не повлияли на исход американских президентских выборов 2016 года, однако попытки вмешательства были зафиксированы как минимум в 18 штатах.

В конце апреля комитет по разведке палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад, согласно которому "никто из допрошенных свидетелей" не предоставил комитету доказательств "связи, сговора или сотрудничества" между предвыборной кампанией президента Д.Трампа и Россией. Члены этого комитета также пришли к выводу, что Россия не пыталась помочь Д.Трампу победить на выборах президента США. Также комитет не обнаружил доказательств того, что деловая активность Д.Трампа до начала предвыборной кампании создала основу для вмешательства РФ в президентские выборы.

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