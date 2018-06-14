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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 21:26 14.06.2018 - 21:26

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Бывший директор ФБР Джеймс Коми в четверг заявил, что он не согласен с рядом заключений из доклада генерального инспектора Минюста США о том, как в ФБР проводилось расследование по переписке Хиллари Клинтон.

"Выводы обоснованные, хотя я не согласен с некоторыми из них", - написал Дж.Коми в Twitter.

Он выразил надежду на то, что больше ни один директор ФБР не столкнется с подобной ситуацией.

Ранее в четверг генеральный инспектор Минюста США опубликовал доклад, в котором говорится, что Дж.Коми отходил от принятых норм расследования ФБР в деле Х.Клинтон.

В то же время, автор доклада не нашел признаков того, что Дж.Коми был политически ангажирован или пытался повлиять на выборы 2016 года в США.

В ходе предвыборной кампании 2016 года Х.Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.

В мае 2017 года Д.Трамп уволил Дж.Коми с поста директора ФБР за "неэффективное руководство бюро". Дж.Коми занимался расследованием нарушений Х.Клинтон правил служебной переписки, что, по мнению Демократической партии США могло привести к поражению на выборах. Также Дж.Коми расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и связи сотрудников предвыборной кампании Д.Трампа с Москвой.

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