Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 16:48

Нью-Йорк. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Сотни американских компаний сократили зарплаты главным исполнительным директорам на фоне пандемии коронавируса.

CEO крупных компаний получали самую высокую зарплату в 2019 году, показал анализ, проведенный The Wall Street Journal. Однако в марте и апреле текущего года зарплата многих из них была существенно снижена в связи с негативными последствиями пандемии для бизнеса.

Между тем с начала года мало у кого изменился размер вознаграждения в виде акций, который составляет основную часть компенсаций топ-менеджеров и стоимость которого зависит от фондового рынка.

Средний размер зарплат CEO 400 крупнейших компаний, предоставивших данных о вознаграждениях руководства до конца мая, достиг $13,1 млн в 2019 году, согласно анализу WSJ. Зарплата половины главных исполнительных директоров выросла на 8% или больше, в то время как средний доход инвесторов достиг 30%, максимума за шесть лет.

Однако в текущем году компании США сократили зарплату CEO в связи с приостановкой операций из-за пандемии коронавируса, падением выручки и сокращением сотрудников. Почти 600 компаний, входящих в индекс Russell 3000, снизили размер зарплаты руководителей в текущем году, согласно данным Conference Board, Semler Brossy и Esgauge Analytics.

Среди компаний, входящих в индекс S&P 500, базовую зарплату CEO сократили 102 фирмы по состоянию на 22 мая, показало исследование. В их число вошли Cummins Inc. (SPB: CMI), Walt Disney Co. (SPB: DIS) и McDonald's Corp. (SPB: MCD)

Треть этих компаний полностью приостановила выплату зарплат, тогда как около половины сократили ее размер на 50% или менее, показал отдельный анализ, проведенный консалтинговой компаний Compensation Advisory Partners. Большинство компаний сообщили, что зарплаты были сокращены на несколько месяцев, в то время как многие говорят, что меры будут действовать до конца года.

Базовая зарплата, как правило, составляла 8-10% от общего вознаграждения CEO компаний индекса S&P 500 за последнее десятилетие, свидетельствует анализ WSJ. Основная часть денежной компенсации приходится на годовые бонусы, в то время как подавляющая часть совокупной компенсации - на вознаграждение в виде акций. В 2019 году размер среднего вознаграждения в виде акций составлял около $8,2 млн, согласно WSJ.

Сокращения зарплат CEO по большей части является символическим шагом, говорит директор Weinberg Center for Corporate Governance в Университете Делавэра Чарльз Элсон.

"Важно отметить, что никто этого не избежит", - отметил он.

Служба финансово-экономической информации

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