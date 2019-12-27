Этот контент был опубликован 27 декабря 2019 г. 18:03

Брюссель. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу заявила, что ЕС не допустит участие в проекте развертывания сетей G5 тех компаний, которые могут под давлением властей какой-либо страны передавать им данные, полученные в ходе работ над G5.

Западные СМИ напоминают, что такие заявления прозвучали на фоне критики в адрес китайской компании Huawei, участвующей в проектах G5: ее оппоненты полагают, что власти КНР могут законодательно обязать Huawei передавать в китайские разведслужбы интересующую тех информацию.

"Если есть риск того, что данные от физических лиц или компаний могут быть использованы (в интересах третьих лиц - ИФ) на основании подобного закона, то мы не можем принять такую ситуацию", - цитируют СМИ слова Урсулы фон дер Ляйен.

"Один из стандартов заключается в том, что компании, которые предоставляет нам (ЕС - ИФ) такие стратегически важные технологии - независимы, а правительства не могут принудить их передавать данные", - добавил она.

Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий, и ее статус был предметом торговых переговоров между США и Китаем. Huawei из-за санкций потеряла доступ к оборудованию американских чип-мейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

Кроме этого, Австралия и Япония очень существенно сократили степень участия Huawei в развертывании сетей G5.

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