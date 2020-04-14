Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 0:37

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Круизные компании Carnival и Princess cruise lines продлили отмену своих круизов до конца июня.

"Как и многие другие аспекты жизни, путешествия сильно пострадали от пандемии COVID -19. Признавая нашу ответственность и приверженность здоровью, безопасности и благополучию наших гостей, членов нашей команды и мирового сообщества, Princess Cruises приняла чрезвычайно трудное решение отменить некоторые круизы и круизные туры", - сообщается на сайте компании.

Согласно заявлениям компаний, Carnival отменяет свои круизы до 27 июня, а Princess - до 30 июня.

Вэнс Гулликсен, пресс-секретарь Carnival, заявил USA Today, что компания ожидает, что сможет снова выйти в море к концу июня, но она внесет любые необходимые коррективы в зависимости от обстоятельств.

"Мы продолжаем наши обсуждения с федеральными чиновниками, включая CDC (центры по контролю и профилактике заболеваний - ИФ). Если нам потребуется продлить паузу до июля, мы сообщим об этом нашим гостям", - сказал он.

1вз тг

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