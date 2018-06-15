Компания Маска получила контракт на строительство скоростной дороги до аэропорта Чикаго
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Чикаго. 15 июня. ИНТЕРФАКС - The Boring Company Илона Маска получила многомиллионный контракт на строительство высокоскоростной подземной железной дороги в чикагский аэропорт О'Хара из центра города, пишет Financial Times.
Ожидается, что создание новой системы сообщения позволит сократить время поездки до аэропорта с 40 минут до 12. Поезда по туннелям будут двигаться со скоростью выше 100 миль в час (160 км/ч).
Boring Company уже получила заказ на строительство высокоскоростной дороги до аэропорта Лос-Анджелеса. В планах компании соединить подземными магистралями основные города США.
Проект будет реализован на средства частных инвесторов. Сумма инвестиций не называется, но, по мнению аналитиков, она может составить около $1 млрд.
Служба финансово-экономической информации
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finance@interfax.ru
йй им
Интерфакс