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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 14:22 24.10.2018 - 14:22

Рим. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Компания Atac, контролирующая большую часть сети общественного транспорта в Риме, сообщила, что проверки обрушившегося накануне эскалатора в римском метро проходили согласно планам, передает в среду газета "Соле 24 орэ".

"На указанном эскалаторе регулярно проводились работы по техническому обслуживанию, а также проверки и тестирования механизмов, обеспечивающих безопасность, как это предусмотрено планом техобслуживания и нормативами", - заявили в Atac.

В компании отметили, что она предпринимает меры для установления причин инцидента с эскалатором.

"Atac выражает глубокое сожаление в связи со случившимся", - говорится в заявлении.

Руководитель управления Рима по обеспечению мобильности Линда Мелео рассказала, что администрация города заложила в бюджет на 2018-2020 годы порядка 11 млн евро на содержание и замену эскалаторов и лифтов в метро.

Ранее газета "Репубблика" со ссылкой на источники в Atac, сообщала, что проверки эскалаторов на станциях римского метрополитена, в том числе на станции "Репубблика", проводятся ежемесячно.

Римская газета "Мессаджеро" сообщает, что на основных станциях римского метрополитена проводятся проверки, чтобы избежать повторения инцидента с эскалатором.

Неполадки эскалатора произошли в минувший вторник на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени (20:00 мск). По словам очевидцев, речь шла об обрушении эскалатора.

В результате аварии пострадали болельщики российского клуба ЦСКА, направлявшиеся на матч Лиги Чемпионов с римской "Ромой".

Прокуратура Рима начала расследование произошедшего. Кроме того, внутреннее расследование проводит руководство столичного метро.

В среду газета "Мессаджеро" со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы сообщила, что Atac в 2015 году просила у столичных властей выделить средства на производство работ по "внеплановому ремонту оборудования на линиях метрополитена". Аналогичный запрос компания направляла и в 2016 году. Газета отмечает, что запросы остались без внимания.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в среду заявил, что инцидент спровоцировали российские болельщики, а "эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали".

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