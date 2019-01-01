Компания BorgWarner подтвердила, что задержанный в России гражданин США Уилан ее сотрудник

Этот контент был опубликован 1 января 2019 г. 19:45

Вашингтон. 1 января. ИНТЕРФАКС - Американская компания BorgWarner во вторник подтвердила, что задержанный в России по подозрению в шпионаже гражданин США Пол Уилан, является ее директором по безопасности.

"BorgWarner узнала об аресте российской ФСБ нашего сотрудника Пола Уилана из новостных сообщений 31 декабря. Мы можем подтвердить, что П.Уилан в настоящее время является директором по безопасности компании", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В нем отмечается, что компания поддерживает контакты с соответствующими госорганами США и правительством США, чтобы помочь П.Уилану.

Компания BorgWarner производит детали для автомобилей. Эта компания не работает в России.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США П.Уилана.

"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Посольство США в РФ уведомили о задержании гражданина страны П.Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, заявили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.

Брат П.Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу.

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