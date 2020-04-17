Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 17:20

Брюссель. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Бельгийская авиационная компания Brussels Airlines в связи с пандемией COVID-19 прекращает обслуживание маршрута Брюссель-Москва-Брюссель, заявила в пятницу "Интерфаксу" официальный представитель компании Мааике Андриес.

"Я могу вам подтвердить, что наша компания временно приостанавливает рейсы назначением в Москву до марта 2021 года. Это вызвано эпидемией коронавируса", - сказала собеседница агентства.

"Мы отменили ряд рейсов на тех направлениях, которые, помимо нас, обслуживаются нашими партнерами", - добавила представитель Brussels Airlines.

По ее словам, "это, к сожалению, вынужденная в связи с пандемией мера". "Надеемся вернуться к этому в будущем, но пока ситуация такова", - пояснила Андриес.

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