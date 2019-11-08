Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 10:04

Лондон. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Запуск 34 спутников связи OneWeb с помощью российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Байконур перенесен с декабря на вторую половину января следующего года в связи с необходимостью дополнительных испытаний аппаратов, сообщили "Интерфаксу" в британской компании.

Уже в декабре космические аппараты будут доставлены на космодром Байконур, отметили в OneWeb.

"При подготовке запуска мы проявляем наивысшую степень осторожности и, по этой причине, мы собираемся провести несколько дополнительных испытаний спутников в течение нескольких следующих недель, чтобы в декабре отправить их на Байконур, - сказали в компании. - Мы планируем осуществить следующий запуск в середине-конце января и далее ежемесячно запускать более 30 спутников, чтобы к концу 2020 года обеспечить покрытие Арктики, а в 2021 году - полноценное круглосуточное покрытие".

Пуск спутников OneWeb должен стать вторым из 21 запланированного и первым с космодрома Байконур.

Накануне в пресс-службе АО "Главкосмос" "Интерфаксу" сообщили, что британская сторона пока официально не уведомляла российских партнеров о необходимости переноса запуска ракеты-носителя "Союз" со спутниками связи OneWeb.

"В настоящее время АО "Главкосмос" не располагает официальными документами со стороны европейских партнеров касательно переноса запуска космических аппаратов OneWeb на 2020 год", - сообщили в пресс-службе. Так там прокомментировали сообщения СМИ о переносе пуска с декабря 2019 на январь 2020 года ракеты "Союз" с британскими спутниками.

В то же время источник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли сообщил, что у зарубежных специалистов, готовящих спутники к пуску, возникли технические проблемы, требующие дополнительного времени для подготовки к старту.

В июне 2015 года госкорпорация "Роскосмос" подписала контракт с компаниями Arianespace и OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра. Первый пуск состоялся весной этого года с космодрома Куру. Планируется, что за счёт полного охвата поверхности Земли, орбитальная группировка коммуникационных спутников OneWeb позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру.

"Главкосмос" - дочерняя компания "Роскосмоса", является оператором внешнеэкономической деятельности госкорпорации.

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