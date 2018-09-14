Компания SpaceX объявила о подписании первого соглашения о полете туриста вокруг Луны
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Американская частная компания SpaceX, выполняющая космические полеты, сообщила, что подписала первое соглашение о полете туриста вокруг Луны.
"SpaceX подписала соглашение о полете первого в мире пассажира вокруг Луны на борту нашей ракеты Big Falcon Rocket (BFR)", - говорится в "Твиттере" компании.
В нем отмечается, что это станет важным шагом в реализации стремления любого человека, мечтающего слетать в космос.
Других подробностей не приводится. Более детальную информацию компания обещает предоставить в понедельник будущей недели.
1гк пч
Интерфакс