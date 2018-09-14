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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 8:04 14.09.2018 - 08:04

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Американская частная компания SpaceX, выполняющая космические полеты, сообщила, что подписала первое соглашение о полете туриста вокруг Луны.

"SpaceX подписала соглашение о полете первого в мире пассажира вокруг Луны на борту нашей ракеты Big Falcon Rocket (BFR)", - говорится в "Твиттере" компании.

В нем отмечается, что это станет важным шагом в реализации стремления любого человека, мечтающего слетать в космос.

Других подробностей не приводится. Более детальную информацию компания обещает предоставить в понедельник будущей недели.

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