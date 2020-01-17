Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 22:50

Вашингтон. 18 января. ИНТЕРФАКС - Американская ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX в субботу должна осуществить испытательный запуск по неполной циклограмме перспективного пилотируемого корабля Crew Dragon для проверки его системы аварийного спасения, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Тестовый запуск ракеты-носителя с кораблем в непилотируемом режиме планируется осуществить с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) во временное окно, которое открывается в 08:00 по времени Восточного побережья США (16:00 МСК).

После команды на экстренное отделение от ракеты на корабле Crew Dragon должны запуститься восемь резервных двигателей SuperDraco, которые отведут его от носителя на безопасное расстояние. Затем, после снижения, на корабле раскроются парашюты для приводнения в Атлантическом океане. В район его посадки прибудет спасательное судно.

В случае успеха корабль может быть сертифицирован NASA для осуществления пилотируемых полетов к Международной космической станции (МКС).

Как сообщалось, в начале марта прошлого года создаваемый SpaceX американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon совершил успешный автономный полет к МКС. После отстыковки от станции спускаемая капсула доставила на Землю результаты научных экспериментов, проведенных экипажем станции.

В рамках тестового непилотируемого полета Crew Dragon доставил для экипажа МКС 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов.

На борту перспективного семиместного корабля находился облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в скафандре отслеживали "состояние" командира корабля на всех этапах полета и посадки.

Первый пилотируемый полет с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на "Шаттлах", планируется осуществить весной этого года. Корабль должен отправиться на МКС в двухнедельный полет.

В случае успеха США спустя восемь лет после окончания американской программы многоразовых "Шаттлов" в 2011 году вновь получат собственный корабль для полетов астронавтов на орбиту. В настоящее время единственным средством доставки американских астронавтов на МКС являются российские корабли "Союз". Стоимость полета на "Союзе" для американских астронавтов составляет $82 млн.

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX разрабатывает свой пилотируемый корабль в рамках контракта с НАСА на сумму $2,6 млрд.

1нв мк

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