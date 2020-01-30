Лондон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Глава Госдепартамента США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой" в наше время.
"Коммунистическая партия Китая является главной угрозой нашего времени", - заявил Помпео на общественных слушаниях с участием главы МИД Великобритании Доминика Рааба.
Госсекретарь подчеркнул, что "программа Компартии Китая не соответствует ценностям, которые отстаивают Вашингтон и Лондон".
Помпео добавил, что западные союзники должны "позаботиться о том, чтобы (мир) руководствовался западными принципами демократии".
1ви ар ав