Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 13:37

Лондон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Глава Госдепартамента США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой" в наше время.

"Коммунистическая партия Китая является главной угрозой нашего времени", - заявил Помпео на общественных слушаниях с участием главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

Госсекретарь подчеркнул, что "программа Компартии Китая не соответствует ценностям, которые отстаивают Вашингтон и Лондон".

Помпео добавил, что западные союзники должны "позаботиться о том, чтобы (мир) руководствовался западными принципами демократии".

1ви ар ав

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