Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 20:17

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе подчеркивают необходимость интенсивных переговоров в Судане, чтобы избежать напряженности.

"В связи с тем, что политические переговоры зашли в тупик, напряженность в Судане растет. Для Европейского союза приоритет сейчас состоит в том, чтобы переговоры для достижения компромисса по переходному периоду при гражданском управлении продолжались интенсивно, добросовестно и без какой-либо угрозы или применения насилия", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Как только такой переходный период состоится, отмечается в документе, распространенном в среду в Брюсселе, Европейский союз готов предоставить Судану экономическую и политическую поддержку для реализации законных демократических устремлений суданского народа и облегчения тяжелого социально-экономического положения в стране.

Представитель ЕВС также указывает на то, что Африканский союз в суданском вопросе "демонстрирует позитивное постоянное участие и роль лидера, что отражено в последнем коммюнике Совета по вопросам мира и безопасности Африканского союза".

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

На прошлой неделе стало известно о прекращении переговоров между

переходным военным советом Судана и объединением оппозиционных сил о трехлетнем переходном периоде в стране.

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