***Федеральное агентство гражданской авиации сообщило, что проблема устранена
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Вашингтон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - У нескольких авиакомпаний США в понедельник возникли технические неполадки, что привело к сбоям в авиасообщении, сообщает агентство Associated Press.
Из-за подобных проблем были задержаны авиарейсы, в частности, в аэропортах Нью-Йорка, Бостона, Чикаго, Атланты и Майами.
Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) в своем сообщении отметило, что речь идет о компьютерной ошибке. Пассажирам рекомендовано заранее проверять статус и время авиарейса.
Позже в понедельник представить FAA сообщил изданию The Hill, что проблема, связанная с техническим сбоем, была устранена к 08:00 по местному времени (15:00 мск).
Среди авиалиний, которых затронули технические проблемы - Southwest Airlines, Delta Air Lines, United Airlines и Alaska Airlines.
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