Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 16:09

*** Настоятель полагает, что причина пожара в соборе станет известна через два-три месяца

Париж. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Настоятель Собора Парижской Богоматери Патрик Шове предположил, что некий сбой в компьютерной системе мог привести к пожару, вспыхнувшему в Нотр-Даме, передает в пятницу агентство Associated Press.

Настоятель Нотр-Дама не стал уточнять, о какой именно компьютерной системе идет речь, однако отметил, что причина пожара, вероятно, будет установлена в скором времени.

"Возможно, мы узнаем, что произошло (в соборе перед пожаром - ИФ) через два-три месяца", - сказал П.Шове, выступая на встрече с предпринимателями.

При этом он добавил, что следователи пока не могут получить доступ к нефу собора из соображений безопасности, отмечает Associated Press.

Между тем, газета "Паризьен" сообщает, что следователи выясняют, был ли пожар в соборе связан с компьютерным сбоем или с неправильной работой временных лифтов, которые использовались во время ремонтных работ.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора для реставрационных работ. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Ранее СМИ сообщали, что следователи считают короткое замыкание одной из возможных причин пожара в Нотр-Даме.

1тэ эф

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