Конверт с подозрительным порошком, присланный бельгийскому политику, не опасен

Этот контент был опубликован 31 декабря 2018 г. 17:51

Брюссель. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Бывший госсекретарь федерального правительства Бельгии по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкен и его семья могут теперь выходить из дома после временного карантина из-за получения почтового конверта, в котором обнаружился неизвестный белый порошок, сообщило в понедельник местное полицейское управление.

"Гражданская защита отправила пакет с порошком в лабораторию (...), в которой все будет проанализировано. Тем временем мы пытаемся найти того, кто отправил письмо", - приводят СМИ слова представителя полиции.

Полицейский чиновник уточнил, что тот факт, что никто из членов семьи Т.Франкена до сих пор не испытывает недомогания, дает основания считать, что порошок неопасен.

Как сообщалось, дом бывшего госсекретаря федерального правительства Бельгии по вопросам предоставления убежища и миграции Т.Франкена был в понедельник помещен под карантин из-за вскрытого политиком почтового конверта, в котором оказался неизвестный белый порошок.

"Дебаты по миграции сложны, но никогда это не заходило так далеко. Надеюсь, речь идет о ложной тревоге, и в этом не окажется ничего опасного", - приводили СМИ слова Т.Франкена, известного своей непримиримой позицией по отношению к миграционной политике ЕС.

Вместе с другими своими соратниками по националистической партии "Новый фламандский альянс" Т.Франкен покинул в конце года коалиционное федеральное правительство после того, как премьер-министр Шарль Мишель одобрил от имени Бельгии глобальный миграционный пакт ООН в Марракеше. Неприятие этого пакта - принципиальная позиция бывшего госсекретаря и его партии.

Неизвестные противники бывшего госсекретаря угрожают ему не первый раз. В начале 2018 года он уже получал письмо, содержавшее порошок и пулю. Но тогда конверт с символической угрозой поступил в его служебный кабинет, а не по месту проживания.

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