Конгрессвумен Уотерс заявила, что не боится подозрительных посылок и призвала других следовать ее примеру
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Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Член палаты представителей Конгресса США от штата Калифорния, демократ Максин Уотерс, заявила, что не боится адресованных ей подозрительных посылок, передает в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн.
"Мы должны продолжать делать то, что делаем, чтобы исправить эту страну... Я не боюсь", - привел телеканал ее слова.
"Не знаю, настоящие это бомбы или нет, но мы не должны заползать под кровать, запирать двери, не выходить на улицу и не ходить на митинги", - добавила конгрессвумен.
По информации Си-Эн-Эн, одна подозрительная посылка, адресованная М.Уотерс, была перехвачена в почтовом отделении, занимающимся проверкой почты Конгресса и расположенном неподалеку от Вашингтона. Еще одна подозрительная посылка на ее имя была обнаружена в почтовом отделении в штате Калифорния.
Ранее сообщалось, что посылки с взрывными устройствами были направлены чете Клинтонов, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, а также в нью-йоркскую редакцию телеканала Си-Эн-Эн. В посылке, пришедшей в редакцию, также нашли конверт с белым порошком, который отправят на экспертизу.
Си-Эн-Эн со ссылкой на источники сообщил, что посылка, доставленная в офис Си-Эн-Эн в "Тайм-Уорнер-Центре", предназначалось бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который покинул этот пост в 2017 году, и теперь сотрудничает с рядом американских СМИ.
Кроме этого, губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в среду заявил, что в его офис также поступила подозрительная посылка.
На этой неделе аналогичная посылка со взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса, который также является крупнейшим спонсором Демократической партии США.
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Интерфакс