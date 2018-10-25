Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 18:58 25.10.2018 - 18:58

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Член палаты представителей Конгресса США от штата Калифорния, демократ Максин Уотерс, заявила, что не боится адресованных ей подозрительных посылок, передает в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн.

"Мы должны продолжать делать то, что делаем, чтобы исправить эту страну... Я не боюсь", - привел телеканал ее слова.

"Не знаю, настоящие это бомбы или нет, но мы не должны заползать под кровать, запирать двери, не выходить на улицу и не ходить на митинги", - добавила конгрессвумен.

По информации Си-Эн-Эн, одна подозрительная посылка, адресованная М.Уотерс, была перехвачена в почтовом отделении, занимающимся проверкой почты Конгресса и расположенном неподалеку от Вашингтона. Еще одна подозрительная посылка на ее имя была обнаружена в почтовом отделении в штате Калифорния.

Ранее сообщалось, что посылки с взрывными устройствами были направлены чете Клинтонов, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, а также в нью-йоркскую редакцию телеканала Си-Эн-Эн. В посылке, пришедшей в редакцию, также нашли конверт с белым порошком, который отправят на экспертизу.

Си-Эн-Эн со ссылкой на источники сообщил, что посылка, доставленная в офис Си-Эн-Эн в "Тайм-Уорнер-Центре", предназначалось бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который покинул этот пост в 2017 году, и теперь сотрудничает с рядом американских СМИ.

Кроме этого, губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в среду заявил, что в его офис также поступила подозрительная посылка.

На этой неделе аналогичная посылка со взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса, который также является крупнейшим спонсором Демократической партии США.

1ла ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер