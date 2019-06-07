Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 8:51

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Президенту США Дональду Трампу не следует выступать с речью в День независимости 4 июля, поскольку такое мероприятие выглядело бы как политическая акция, говорится в письме трех конгрессменов-демократов из Палаты представителей, включая лидера демократического большинства Стени Хойера.

"Десятилетиями праздник 4 июля на Национальной аллее (в Вашингтоне - ИФ) был внепартийным и аполитичным", - цитируют западные СМИ выдержки из письма.

"Тем самым вызывает сожаление то, что вы рассматриваете возможность организовать спорное мероприятие, которое может произвести впечатление медийного, партийного предвыборного митинга на Национальной аллее, который причем проводится за государственной счет", - отмечают авторы.

Западные СМИ напоминают, что в феврале Трамп пообещал провести одно из грандиознейших в истории Вашингтона празднований Дня независимости, которое сопровождалось бы салютом и его выступлением возле Мемориала Линкольну.

1аю ар

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