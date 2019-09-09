Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 19:21

Вашингтон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Сразу три комитета палаты представителей США начали расследование в связи с сообщениями о том, что президент США Дональд Трамп и его адвокат Руди Джулиани пытались заставить власти Украины содействовать предвыборной кампании Трампа, сообщает в понедельник комитет палаты представителей по разведке.

К комитету по разведке для проведения общего расследования присоединились комитет по иностранным делам и комитет по надзору и реформам.

"По мере приближения выборов 2020 года президент Трамп и его личный адвокат, кажется, усилили давление на правительство Украины и на ее судебную систему во благо кампании по переизбранию Трампа, а Белый дом и государственный департамент, возможно, пособничают этой схеме", - говорится в заявлении глав комитетов.

Члены комитетов потребовали от Белого дома и госдепа предоставить записи, связанные с попытками Трампа и Джулиани "манипулировать украинской системой юстиции в пользу предвыборной кампании президента и против вероятного политического оппонента".

На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что Трамп "пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в выборы американского президента 2020 года, начав расследование в отношении ведущего кандидата от демократов - Джо Байдена".

По утверждению газеты, Зеленский после выборов де-факто так и не смог заручиться поддержкой американского президента. Так, Трамп не пригласил Зеленского в Белый дом после выборов, а также временно остановил предоставление Украине военной помощи в размере $250 млн, подчеркивает Washington Post.

Сторонники Трампа не просто хотят, чтобы правительство Украины доказало, что Киев "действовал против Трампа на выборах в 2016 году, но и чтобы он поспособствовал ему в 2020 году", отмечает газета.

Так, газета обратила внимание на заметку The New York Times о том, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал власти Украины провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также Джулиани призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был Хантер Байден.

Джулиани заявил, что с представителем Украины он общался по собственной инициативе как гражданин США, об этой встрече знал Госдеп США. Джулиани не сообщил, знал ли и одобрил ли эту встречу Трамп.

Кроме того, отмечает The Washington Post, Джулиани хочет, чтобы Украина провела расследование, которое доказало бы, что сообщения о выплатах со стороны политической партии из Украины экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту, были попыткой подорвать авторитет Трампа как кандидата на президентских выборах.

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