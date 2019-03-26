Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 20:10

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Палата представителей конгресса США не смогла отменить первое вето Дональда Трампа за время его президентского срока, сообщает во вторник издание The Hill.

За то, чтобы отменить вето проголосовали 248 конгрессменов, против этого - 181. Для отмены вето необходимо, чтобы ее поддержали две трети членов палаты, то есть 290 конгрессменов. Большинство членов Республиканской партии встали на сторону Д.Трампа, за отмену вето проголосовали только 14 республиканцев.

Американский сенат не будет проводить собственное голосование по этому вопросу, поэтому вето сохраняет свое действие, отмечает агентство Associated Press.

В середине марта Д.Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, предусматривающую отмену режима чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Мексикой. Д.Трамп ввел режим ЧП в феврале, чтобы получить $8 млрд на строительство пограничной стены.

Президент принял решение о ЧП из-за того, что Конгресс не согласился выделить на эти цели запрошенные им $5,7 млрд. В одобренном Конгрессом законопроекте на стену отводится $1,375 млрд. Указ Д.Трампа уже оспаривают в суде целый ряд штатов и неправительственных организаций.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Д.Трампа.

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