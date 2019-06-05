Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 21:03

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Восемь членов Сената и Палаты представителей США направили письмо президенту Дональду Трампу, в котором призвали его продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) на 5 лет.

"Без ограничений, фигурирующих в СНВ-III, Россия сможет быстро увеличить свой ядерный арсенал, вынуждая Соединенные Штаты провести затратное и ненужное расширение собственной ядерной триады в целях сохранения стратегической стабильности", - говорится в заявлении, размещенном на сайте комитета Сената США по иностранным делам.

В письме отмечается, что договор ограничивает стратегический ядерный арсенал России и выгоден американскому военному командованию, так как обеспечивает прозрачность и предсказуемость.

Таким образом, конгрессмены просят Трампа продлить действие договора до 2026 года.

Под письмом подписались председатель комитета палаты представителей США по иностранным делам Элиот Энгел, сенатор Боб Менендес, сенатор Джек Рид, вице-председатель комитета Сената США по разведке Марк Уорнер, сенатор Дик Дурбин, а также члены палаты представителей: Адам Смит, возглавляющий комитет по вооруженным делам, председатель комитета по разведке Адам Шифф и Пит Висклоски.

В рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который был подписан в Праге 8 апреля 2010 года, США и Россия договорились в течение 7 лет сократить свои СНВ по развернутым МБР (межконтинентальные баллистические ракеты), БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок) и развернутым тяжелым бомбардировщикам (ТБ) до 700 единиц, по развернутым и неразвернутым пусковым установкам МБР, БРПЛ и ТБ - 800 единиц, по боезарядам на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ - 1550 единиц.

Действие Договора СНВ- III завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на 5 лет.

Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия готова обсуждать с США продолжение действия договора.

Вопрос его возобновления встал особенно остро после того, как госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 февраля.

1эф во вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!