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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 8:41 22.10.2018 - 08:41

Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Члены конгресса США обеспокоены сообщениями о возможной скорой отставке министра обороны Джеймса Мэттиса, пишет в понедельник издание "Хилл".

Лидер демократов в комитете сената по делам вооруженных сил Джек Рид отметил, что подобная отставка была бы "крайне неуместной и стала бы ударом по национальной безопасности".

По его мнению, другие члены Конгресса также не одобряют идею отправки Дж.Мэттиса в отставку.

Член комитета по делам вооруженных сил палаты представителей, демократ Адам Смит, полагает, что пребывание Дж.Мэттиса на посту министра обороны приносит пользу США.

"Похоже, у него есть способность работать с президентом, сдерживая его худшие тенденции", - заявил он "Хиллу".

Газета напоминает, что ранее в октябре президент США Дональд Трамп во время интервью в передаче "60 минут" на телеканале Си-Би-Эс заявил, что считает Дж.Мэттиса "хорошим парнем", и они очень хорошо ладят . Однако добавил, что "он может уйти". "Я имею в виду, что в определенный момент все уходят. Все. Люди уходят. Это Вашингтон", - уточнил президент США.

В то же время сам глава Пентагона на прошлой неделе опроверг слухи о своей предстоящей отставке. Дж.Мэттис заявил журналистам, что он и Д.Трамп "никогда не говорили о том, что я ухожу". Министр обороны США также отметил, что президент заметил в беседе с ним: "Я на 100% с вами".

"Хилл" напоминает, что в прошлом президент и министр обороны расходились во мнениях по ряду вопросов, в том числе о том, следует ли выйти из иранской ядерной сделки, приостановить военные учения в Южной Корее.

Конгрессмены из обеих правящих партий обеспокоены тем, что, заменив Дж.Мэттиса, президент может нарушить баланс сил в своей администрации: Дж.Мэттис, как считает, занимает умеренную позицию по целому ряду международных вопросов, в отличие, к примеру, от советника Д.Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Предполагаемый уход Дж.Маттиса также добавит еще большей непредсказуемости в связи с тем, что в следующем году ожидаются отставки большого числа американских военачальников.

Как пишет "Хилл", свои посты в сентябре 2019 года должны покинуть глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд и начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Пол Сельва уйдет в запас в июле, а начальник штаба армии генерал Марк Милли должен покинуть свой пост в августе 2019 года.

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