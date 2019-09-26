Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 3:04

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские конгрессмены в Палате представителей американского Конгресса, получившие доступ к сообщению сотрудника разведки об июльском телефонном разговоре президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, считают его заслуживающим доверия и вызывающим беспокойство.

Как ранее сообщали СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

"Я считаю это сообщение глубоко тревожными. Я также нашел его очень правдоподобными", - сказал председатель Комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шифф.

Он поблагодарил осведомителя за это сообщение и заявил: "Я думаю, что то, что сделал этот мужественный человек, выявило серьезные нарушения. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить Вас".

Сенатор-демократ Чак Шумер, ознакомившись с сообщением, сказал, что документ "реально беспокоящий".

"Там очень много фактов, требующих изучения", - заявил он.

Демократов поддержал сенатор-республиканец. Член комитета по разведке Сената Бен Сасс заявил, что в сообщении разведчика "содержатся действительно вызывающие тревогу вещи".

В то же время конгрессмен-республиканец Майк Конуэй заявил журналистам, что не нашел в сообщении ничего, что вызывало бы тревогу.

Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для запуска демократами в Палате представителей процедуры импичмента.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

"Публикация записей звонка Белым домом подтверждает, что имело место поведение президента, подрывающее целостность наших выборов, престиж должности, которую он занимает, и нашу национальную безопасность", - заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Шифф, в свою очередь, назвал то, как Трамп разговаривал с Зеленским, грубейшим нарушением со стороны президента США.

"Эти записи показывают классический шантаж мафиозного типа в отношении лидера иностранного государства", - считает он.

Как пишет газета The Hill, член палаты представителей от Демократической партии Тед Лиу заявил, что Трамп попросил Зеленского "собрать грязь на своего политического оппонента, поскольку доказательств коррупции не было".

Также демократ из палаты представителей Вал Демингс заявила, что "почти в каждой строчке прослеживается шокирующее злоупотребление властью".

"Это гораздо хуже, чем я представлял себе. Я не могу поверить в то, что они опубликовали расшифровку, учитывая то, что в ней содержится", - заявил демократ из палаты представителей Брендан Бойл.

"Так даже стенограмма, произведенная этим Белым домом, указывает на то, что Трамп просил Украину дискредитировать Джо Байдена? Окей, пришло время импичмента", - написал в твиттере член палаты представителей Дэвид Чичиллине.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента.

1гк ют

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!