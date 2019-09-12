Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 17:38

Вашингтон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Члены палаты представителей и сената США от штата Мичиган в четверг призвали российские власти освободить арестованного по обвинению в шпионаже Пола Уилана или же представить доказательства его вины.

"Мы считаем, что Россия должна освободить Пола, если они не смогут предоставить какие-либо конкретные основания, чтобы продолжать его держать там (под арестом - ИФ)", - заявил американский сенатор Гэри Питерс, выступая на совместной пресс-конференции с представителями Конгресса США от штата Мичиган.

Питерс отметил, что в США крайне обеспокоены состоянием здоровья Уилана - выходца из Мичигана. Питерс - автор одного из проектов резолюций, призывающих к освобождению Уилана в случае, если Россия не предоставит доказательств его вины.

"Настало время, чтобы они (Россия - ИФ) отпустили его. Именно поэтому мы выступили с резолюцией..., в которой требуем, чтобы его отпустили на свободу или же предъявили доказательства", - заявила член палаты представителей США Хэйли Стивенс, представившая аналогичную резолюцию в палату представителей.

Проекты под названием "Резолюция, призывающая власти РФ предоставить доказательства или освободить гражданина США Пола Уилана" и "Призыв к властям РФ предоставить доказательства правонарушения или же освободить гражданина США Пола Уилана" поступили в сенат и палату представителей 11 сентября. Текст резолюции в базе Конгресса США в настоящее время не опубликован.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Лефортовский суд 29 декабря санкционировал арест гражданина США.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам адвоката, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.

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