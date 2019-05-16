Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 2:26

Вашингтон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Двухпартийная группа законодателей внесла на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США резолюцию, предлагающую ввести санкции в отношении Турции, если Анкара не откажется от закупок у России зенитных ракетных систем С-400, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте комитета по иностранным делам.

"Турция - давний союзник, но перед ними стоит четкий выбор. Если Анкара купит российские ракетные системы, США должны немедленно ввести санкции и выгнать Турцию из программы F-35. Наша двухпартийная резолюция должна быть воспринята как четкое заявление Конгресса о том, что Турция должна выбрать: партнерство с Россией или союзниками по НАТО. Надеюсь, (президент Реджеп Тайип - ИФ) Эрдоган примет правильное решение. От этого зависит будущее нашего союза", - заявил старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей, один из авторов документа Майкл Маккол.

Согласно проекту резолюции, законодатели призывают Турцию отказаться от закупок российских С-400. В ином случае Палата представителей грозит применением санкций в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" ( CAATSA) от 2017 года .

Кроме того, в случае если Анкара все же приобретет российские зенитные ракетные комплексы С-400, конгрессмены призывают "к завершению участия Турции в программе производства F-35 и поставок F-35".

"Послание Турции ясно: существует широкий, двухпартийный консенсус о том, что если Турция пойдет дальше и приобретет С-400, она не должна получить F-35. Существует слишком много серьезных последствий для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов. Турция должна отказаться от своего приобретения и ,вместо этого, сотрудничать с Соединенными Штатами во многих областях, где в наших общих интересах работать вместе", - заявил один из авторов , член Палаты представителей Кевин Маккарти.

Среди авторов резолюции также глава комитета по иностранным делам Элиот Энгель, лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер, председатель комитета по ассигнованиям Нита Лоуи, Кей Грейнджер, глава юридического комитета Джеррольд Надлер и Дуг Коллинз.

В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400. По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35, и эти самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду подтвердил, что Турция не планирует откладывать покупку С-400.

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