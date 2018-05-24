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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 16:13 24.05.2018 - 16:13

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Представители Демократической и Республиканской партий США в четверг примут участие в закрытом брифинге с высокопоставленными представителями спецслужб для обсуждения расследования под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ранее Белый дом объявлял, что несколько представителей республиканцев, являющихся сторонниками Д.Трампа, в четверг намерены провести брифинг со спецслужбами по расследованию Мюллера и ознакомлению с секретными документами в рамках этого расследования. Однако после жалоб со стороны демократов было принято решение провести второй закрытый брифинг, на котором будут присутствовать восемь высокопоставленных представителей Демократической и Республиканской партий из Палаты представителей и Сената США, а также сенатского комитета по разведке.

Также позже в список участников брифинга были добавлены еще два человека: глава аппарата Белого дома Джон Келли и заместитель генпрокурора США Род Розенстейн. Последний был включен в список вместо представителя департамента юстиции, который должен был присутствовать на брифинге.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс ранее заявляла, что на закрытом совещании не будет представителей администрации президента США.

Председателям комитетов Палаты представителей по разведке и по надзору и государственным реформам Дэвину Нуньесу и Трею Гоуди, равно как Дж.Келли, Р.Рошенстейну, директору ФБР Кристоферу Рею и главе АНБ Дэну Коутсу было предложено принять участие в обоих брифингах, отмечает агентство.

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