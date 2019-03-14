Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 8:04

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Конгрессмен от Демократической партии Бето О'Рурк объявил о намерении баллотироваться на пост президента США на выборах 2020 года.

"Можно с уверенностью сказать, что я хочу участвовать (в президентской гонке - ИФ). Я буду, и я буду в этом хорош", - заявил он в интервью американскому журналу Vanity Fair.

"Я рожден для этого", - уверен 46-летний конгрессмен.

Это интервью последовало за сообщением американского телеканала CNBC, что Б. О'Рурк начал собирать команду для потенциального участия в предвыборной кампании 2020 года.

В случае, если Б.О'Рурк официально вступит в предвыборную гонку, одним из основных препятствий для него может стать его позиция по иммиграции, отмечает CNBC. Недавно он организовал митинг в поддержку иммигрантов после того, как президент США Дональд Трамп провел политическую акцию в Эль-Пасо, чтобы заручиться поддержкой в проекте по возведению стены на границе с Мексикой.

Также Б.О'Рурк выступает за предоставление гражданства молодым иммигрантам, которые детьми вместе с родителями незаконно пересекли границу США, а также за налаживание сотрудничества с Мексикой для отслеживания нелегальных иммигрантов.

Бето О'Рурк родился в городе Эль-Пасо штата Техас в 1972 году. В январе 2013 года, будучи членом Демократической партии, он стал членом Палаты представителей Конгресса США от 16-го избирательного округа штата Техас. Участвовал в промежуточных выборах 2018 года на пост сенатора от штата Техас, на которых с минимальным отрывом победил его конкурент-республиканец Тед Круз.

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