Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 0:57

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Член палаты представителей от республиканцев Расс Фулчер избрал необычную тактику для защиты президента США Дональда Трампа во время слушаний по импичменту: он замолчал во время своего выступления.

"В день, когда у нас проходят ожесточённые дебаты, я хочу использовать выделенное на мое выступление время, чтобы перечислить все совершенные президентом США преступления", - заявил он в начале своей речи. Далее все оставшееся время Фулчер молчал, давая таким образом понять, что, по его мнению, никаких преступлений Трамп не совершил.

Позже в четверг палата представителей проголосует за то, чтобы объявить Трампу импичмент за злоупотребление властью и препятствование расследованию. За такую меру выступают демократы, удерживающие большинство в нижней палате конгресса. Далее дело будет передано в сенат, где решат, действительно ли нужно отстранять президента от должности. В сенате большинство мест - у поддерживающих Трампа республиканцев.

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