Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 15:57

Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Конгрессмен-республиканец Стив Скализ в четверг обвинил коллег-демократов в попытке применить несправедливые "советские" методы для объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.

"Это не просто беспрецедентно: это какие-то советские правила", - сказал он в палате представителей, говоря о проекте резолюции, регламентирующей дальнейшую работу нижней палаты конгресса по вопросу импичмента.

Голосование по документу, как ожидается, состоится позже в четверг.

"Возможно, в СССР можно было действовать таким образом, вводить такие правила", - добавил Скализ.

В ходе выступления он установил рядом с собой небольшой плакат: на нем на красном фоне был изображен собор Василия Блаженного. Также фигурировала надпись "37 дней импичмента в советском стиле".

Скализ пояснил, что предлагаемые демократами правила вообще не учитывают позицию республиканцев. К примеру, правила допускают, что палата представителей, в которой у Демократической партии большинство, может запретить Трампу приходить на слушания в сопровождении адвоката.

Также конгрессмен, являющийся организатором фракции республиканского меньшинства в палате представителей, напомнил, что из-за сфокусированности демократов только на теме импичмента конгресс не успевает принимать важные законы.

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