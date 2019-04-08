Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 2:48

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета национальной безопасности Палаты представителей США Бенни Томпсон назвал пребывание Кирстен Нильсен на посту министра внутренней безопасности "катастрофой".

"Пребывание Нильсен в министерстве внутренней безопасности было катастрофой с самого начала", - цитирует Б.Томпсона The Hill.

"Сейчас как никогда ясно, что пограничная безопасность и иммиграционная политика администрации Трампа, которую она (К.Нильсен - ИФ) приняла и помогла осуществить, была ужасным провалом и способствовала созданию гуманитарного кризиса на границе", - добавил конгрессмен.

Он отметил, что жаль, что глава министерства внутренней безопасности не смогла взять на себя ответственность за свои действия и противостоять миграционной политике Д.Трампа.

При этом Б.Томпсон предостерег от превращения К.Нильсен в "козла отпущения за ситуацию на границе".

"Позвольте мне быть ясным, президент Трамп виноват в ухудшении ситуации на границе. Его ужасная и жестокая политика разрушила семьи и вызвала хаос в нашей иммиграционной системе. Теперь это очевидно", - заключил парламентарий.

Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье вечером, что глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покидает свой пост.

"Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покидает свой пост, и я хочу поблагодарить ее за службу", - написал Д.Трамп в своем твиттере.

Он также сообщил, что место исполняющего обязанности главы министерства внутренней безопасности США займет Кевин Макалинан, в настоящее время являющийся главой таможенно-пограничной службы США.

"Я уверен, Кевин отлично справится с этой работой!", - добавил президент США.

Министру внутренней безопасности США К.Нильсен долгое время пророчили скорую отставку.

В частности, президент США Д.Трамп заявлял, что существует вероятность отставки К.Нильсен.

"Мне она очень нравится, я ее очень уважаю. Я хотел бы, чтобы она была куда жестче (в ситуации - ИФ) на границе с Мексикой. Куда жестче", - говорил Д.Трамп.

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