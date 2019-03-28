Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 17:22

Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф в четверг обвинил республиканцев в нежелании принимать к сведению доказательства, указывающие, по его мнению, на попытки предвыборного штаба президента США Дональда Трампа получить помощь России перед выборами 2016 года, пишет газета Politico.

"Выражающийся, как правило, спокойно (конгрессмен - ИФ) Шифф ответил гневно, обвинив республиканцев в том, что они игнорируют свидетельства попыток кампании Трампа принять помощь России на выборах", - пишет газета.

В ходе выступления на слушаниях комитета он указал на то, что Дональд Трамп-младший в ходе предвыборной гонки встречался с российским юристом. По мнению А.Шиффа, это свидетельствует о возможном сговоре соратников Д.Трампа с РФ.

"Мои коллеги могут считать нормальным то, что сыну президента предложили компромат в попытке помочь Трампу. Вы можете считать это нормальным, но я - нет", - сказал он, его слова приводит газета The Hill.

В четверг все девять представителей Республиканской партии в комитете потребовали отставки А.Шиффа с поста председателя комитета. Республиканцы настаивают на том, что А.Шифф в создавшейся ситуации неспособен выполнять свои обязанности. При этом, республиканцам сложно добиться отставки, так как большинство мест в комитете удерживают демократы - однопартийцы А.Шиффа.

Ранее в четверг Д.Трамп заявил, что А.Шифф должен быть снят с должности после того, как расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило сговора между президентом США и Россией, после того, как расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило сговора между президентом США и Россией.

А.Шифф заявил, что, несмотря на выводы Р.Мюллера, сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией на самом деле был, и комитет продолжит искать доказательства этого.

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