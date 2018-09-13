Конгресс депутатов Испании одобрил декрет об эксгумации Франко
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Мадрид. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Нижняя палата парламента Испании, конгресс депутатов, одобрила декрет об эксгумации станков Франциско Франко, сообщает в четверг газета Паис".
"За" декрет проголосовали 172 депутата, "против" - двое, а 164 депутата воздержались.
Ранее в августе правительство Испании одобрило декрет, дающий законное обоснование для эксгумации останков Ф.Франко.
О намерении провести эксгумацию и перенос останков Ф.Франко П.Санчес сообщил в конце июня.
Против эксгумации каудильо резко выступали его родственники.
Представители социалистов, выступавших за перезахоронение останков Ф.Франко, ранее заявляли, что Долина павших должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору.
О возможных сроках эксгумации пока не сообщается.
Долина Павших - это мемориальный комплекс неподалеку от Мадрида, построенный в 1940-1959 гг. в том числе с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании - и социалистов, и фалангистов.
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Интерфакс