Этот контент был опубликован 5 января 2020 г. 4:54

Вашингтон. 5 января. ИНТЕРФАКС - В соответствии с Законом о военных полномочиях от 1973 года Белый дом уведомил Конгресс США об операции по ликвидации командира иракского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани, сообщают СМИ.

В соответствии с этим законом президент обязан консультироваться с Конгрессом по применению вооруженных сил до начала их использования и в период военных действий. Во всех случаях, когда глава Белого дома вводит войска на территории других государств без объявления войны или существенно увеличивает их численность за рубежом, в течение 48 часов он обязан представить конгрессу соответствующий доклад.

Представленный администрацией документ вызвал негативную реакцию у конгрессменов-демократов. Он, по словам спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, "вызвал больше вопросов, чем дал ответов".

"Этот документ вызывает серьезные и неотложные вопросы о сроках, порядке и обосновании решения администрации начать военные действия против Ирана", - говорится в распространенном заявлении Пелоси. Она оценила акцию американских военных как провокацию.

"Провокационное и непропорциональное военное вмешательство администрации (Дональда - ИФ) Трампа продолжает подвергать опасности военнослужащих, дипломатов и граждан Америки и наших союзников", - говорится распространенном заявлении спикера.

В нем отмечается, что "это начало военных действий было предпринято без разрешения на применение военной силы против Ирана, без консультаций с Конгрессом и без обоснования четкой, как предусмотрено законом, стратегии как для Конгресса, так и для общественности".

Пелоси подчеркнула: "Как спикер Палаты представителей, я вновь обращаюсь к администрации с призывом немедленно провести всеобъемлющий брифинг для всего Конгресса по вопросу о военном вмешательстве, связанном с Ираном, и о последующих шагах, которые находятся в процессе рассмотрения".

В то же время, Пентагон накануне проинформировал, что представители Минобороны, Госдепартамента и Национальной разведки США провели брифинг для комитетов по делам вооруженных сил Палаты представителей и Сената Конгресса по вопросам, связанным с операцией по устранению Сулеймани.

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при целенаправленном ракетном обстреле американскими ВВС международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Операция по его ликвидации в Ираке была подготовлена и проведена по указанию президента Дональда Трампа.

1гк бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!