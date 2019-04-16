Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 1:31

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Российский предприниматель Олег Дерипаска, остающийся в американском санкционном списке, считает, что Конгресс США понятия не имеет, что происходит в России.

"Конгресс хочет еще крови (...), но Конгресс понятия не имеет, что происходит в России или где-либо в мире", - сказал О.Дерипаска в интервью Financial Times, опубликованном во вторник.

По его словам, для введения санкций против него и его компаний нет "никаких фактов, никаких оснований, только грязная ложь".

"Конгресс был дезинформирован (...), ими двигала вендетта, месть", - отметил российский предприниматель.

"Было неправильное впечатление, что вред частному бизнесу в России решит какую-то проблему, это совершенно наоборот", - добавил он.

В середине марта О.Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона, добиваясь отмены персональных санкций в свой адрес. По мнению бизнесмена, Министерство финансов США вышло "за рамки своих полномочий" при наложении санкций.

"У меня нет сомнений в правовой системе США. Судья, в конце концов, поддержит обвинения", - отметил он.

Бизнесмен считает, что незаконно и несправедливо попал в санкционный список США, явившись жертвой политической борьбы из-за "предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 г. в США".

Свои потери из-за введенных против него и принадлежащих ему компаний санкций О.Дерипаска оценил в $7,5 млрд или в 81% своего состояния.

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