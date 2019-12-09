Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 8:59

Вашингтон. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2", в проект оборонного бюджета (National Defense Authorization Act, NDAA) на следующий год, который с большой долей вероятности будет одобрен, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях в NDAA сформулировано на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин ранее в этом году.

Санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток 2", сообщил агентству помощник Круза.

На прошлой неделе Круз в очередной раз высказался о необходимости введения санкций против проекта, который, по его словам, "принесет миллиарды долларов России, которые она сможет использовать для финансирования военной агрессии против Америки и против Европы".

Американские законодатели рассчитывают одобрить NDAA до ухода Конгресса на каникулы 20 декабря.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром" (MOEX: GAZP). В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк фф вв*

MOEX$#&: GAZP

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!