Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 2:33

*** Сам спецпрокурор не будет присутствовать на выступлении Барра

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции отправит отредактированную версию доклада в Конгресс США только после пресс-конференции генпрокурора США Уильяма Барра, сообщает The Hill.

Законодатели на Капитолийском холме получат отчет в 11 утра (19:00 по мск) в четверг, более чем через час после того, как У.Барр начнет свою пресс-конференцию, отмечает издание.

Данное решение немедленно привело к жалобам демократов и критике со стороны СМИ.

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер написал в своем Twitter: "Американский народ заслуживает правды. Им больше не нужен предварительный контроль за ущербом или подача под нужным углом от выбранного президентом Трампом генпрокурора Уильяма Барра".

"Барр действует больше как представитель кампании Трампа, чем независимый представитель закона", - добавил он.

В свою очередь, член Палаты представителей США, демократ Джеррольд Надлер в своем Twitter отметил, что "глубоко огорчен сообщениями о том, что Белый дом информируется о докладе Мюллера до его публикации".

"Сейчас министерство юстиции сообщает нам, что мы не получим отчет до 11/12 часов дня - получим после пресс-конференции Барра. Это неправильно", - заключил он.

В то же время, как сообщил изданию пресс-секретарь канцелярии спецпрокурора Питер Карр, ни Роберт Мюллер, ни один член его команды не будут присутствовать на пресс-конференции У.Барра.

Он отказался комментировать причины такого решения.

Как сообщалось, генпрокурор США У.Барр и его заместитель Род Розенштейн, который ранее курировал расследование Р.Мюллера, в 9:30 (17:30 по мск) проведут пресс-конференцию перед публикацией отчета.

Министерство юстиции США обнародует в четверг отредактированную версию доклада спецпрокурора Р.Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

Отредактированная версия доклада Р.Мюллера также будет направлена в Конгресс США. Ранее Минюст направлял туда лишь письмо по поводу итогов расследования, и в нем говорилось только об основных выводах команды Р.Мюллера.

Редактирование доклада было начато в конце марта и активно проходило в первой половине апреля.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

В свою очередь, Д.Трамп не был против публикации полного доклада Р.Мюллера и заявил, что "очень доверяет" У.Барру и потому готов принять любые его инициативы по поводу дальнейшей судьбы отчета.

Президент США также не раз называл расследование Р.Мюллера необоснованным и заявлял о том, что не видит причин для того, чтобы его проводить.

1вз тг

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