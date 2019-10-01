Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 21:30

Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов оружия Javelin на сумму в $39 млн, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на три неназваных источника.

Этот контракт не является частью военной помощи Украине в размере $250 млн, одобренной Конгрессом ранее.

По словам одного из представителей администрации США, о продаже 150 противотанковых ракет и двух установок Javelin может быть официально объявлено позднее во вторник.

При этом ранее ряд СМИ, комментируя ситуацию вокруг президента США Дональда Трампа и предполагаемого расследования в отношении сына экс-вице президента США Джо Байдена, утверждал, что Трамп даже задерживал выделение военной помощи Украине, чтобы подтолкнуть Киев к такому расследованию.

Как сообщалось, демократы в Конгрессе США инициировали расследование, целью которого является принятие решения об объявлении импичмента президенту США.

Поводом послужила беседа 25 июля Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой лидер США просил украинского коллегу активизировать расследование в отношении деятельности на Украине Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который является наиболее вероятным противником Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

В 2018 году США уже продали Украине более 200 ракет и 37 пусковых установок Javelin, напоминает Bloomberg.

1ви аю гс

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