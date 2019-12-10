Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 10:12

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Комитеты по вооруженным силам Палаты представителей и Сената Конгресса США согласовали оборонный бюджет страны, который, среди прочего, предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в проектах "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 год призван обеспечить "энергетическую безопасность Европы" путем введения санкций, связанных с российскими газовыми трубопроводами "Северный поток 2" и "Турецкий поток", говорится в заявлении комитетов.

Агентство Bloomberg сообщало ранее со ссылкой на осведомленные источники, что санкции в отношении "Северного потока 2" коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях в NDAA сформулировано на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин ранее в этом году.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром" (MOEX: GAZP). В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

Служба финансово-экономической информации

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