Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Жесткие высказывания по поводу необходимости наказания России за вмешательство в президентские выборы в США наталкиваются на снижение энтузиазма Конгресса в отношении дополнительных санкций, пишет агентство Bloomberg.

"Мы сталкиваемся сейчас с некоторой усталостью от санкций, - сказал сенатор Марко Рубио, один из авторов внесенного в Конгресс антироссийского законопроекта. - Но надеюсь, к нам присоединятся и другие (законодатели - ИФ)".

Многие законодатели по-прежнему хотели бы, чтобы Россия понесла более серьезное наказание, однако в Конгрессе пока нет консенсуса в отношении того, как послать Кремлю правильный сигнал. Опасения по поводу нежелательных экономических последствий и сложности, связанные с прохождением законов через разделенный Конгресс при отсутствии поддержки со стороны президента, - это еще два фактора, которые усиливают колебания законодателей, пишет агентство.

"Санкции часто оказываются мечом с двусторонним лезвием", - говорит сенатор-республиканец Рон Джонсон.

Республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин в феврале внесли обновленный законопроект о санкциях против России в связи с выборами - "Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019" (DASKA). Авторы инициативы предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ, под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ", а также российские СПГ-проекты за пределами РФ.

Другой законопроект носит название DETER Act ("Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act", закон для "защиты выборов от угроз путем установления ограничений") и был инициирован сенатором-демократом Крисом ван Холленом и республиканцем М.Рубио. Законопроект требует от директора национальной разведки США определять в 60-дневный период после любых выборов, вмешивалась ли Россия или любое другое государство в выборы в США. В случае утвердительного ответа администрация США должна вводить санкции в банковском секторе, сферах энергетики, оборонной промышленности и суверенного долга.

К.ван Холлен говорит, что идея закона в том, чтобы не вводить санкции немедленно, но послать сигнал о высоких рисках, связанных с вмешательством в американские выборы.

Хотя сейчас законодатели не сформировали единой позиции в отношении следующих шагов, предстоящая публикация доклада спецпрокурора Роберта Мюллера может вновь привлечь внимание к вопросу о санкциях, пишет агентство Bloomberg. Триггером для действий Конгресса могут стать и участие России в конфликтах в мире, в частности, в Венесуэле.

Группа сенаторов уже внесла в Конгресс США законопроект о противодействии российскому влиянию в Венесуэле.

Сенатор Крис Мерфи считает, что Конгресс должен думать "более креативно, как заставить Россию заплатить цену", фокусируюсь не на отдельных санкционных мерах, а на решении базовых геополитических проблем, на долгосрочных мерах по противодействию влиянию России.

Белый дом, как сообщалось, со своей стороны также рассматривает второй пакет санкций против России по делу Скрипалей, который планировалось ввести еще в конце прошлого года.

аа мв

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