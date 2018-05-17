Кондитерская компания из Дамаска намерена увеличить поставки в Россию
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Дамаск. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Кондитерская компания "Макки" из Дамаска планирует расширить сеть реализации своей продукции в России, сообщил журналистам генеральный директор компании Хусам Макки.
"С сентября прошлого года мы поставляем печенье с шоколадом, финиками и фисташками в торговые сети "Билла" и "Магнит" в Москву, Санкт-Петербург и города Сибири. В этом году мы планируем расширить сеть реализации нашей продукции, начав продажи в сетях "Ашан" в Москве и Санкт-Петербурге", - сказал Х.Макки.
Он не уточнил объемы поставок, сославшись на коммерческую тайну.
По словам Х.Макки, фабрика, расположенная на востоке Дамаска, заработала на полную мощность, после того как в апреле Восточная Гута, откуда долгое время регулярно велись обстрелы сирийской столицы, была освобождена от боевиков. Он добавил, что российский рынок для компании является одним из самых перспективных.
жг
Интерфакс