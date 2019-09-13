Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 3:32

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Бывший госсекретарь и советник экс-президента США Джорджа Буша младшего по нацбезопасности Кондолиза Райс назвала не лучшей идеей совмещение одним человеком должности госсекретаря и советника по нацбезопасности.

"Я думаю, что, возможно, даже Генри Киссинджер сказал бы, что это не самая лучшая идея, потому что президенту нужен госсекретарь, который является главным дипломатом, который выступает от имени страны, который утвержден Конгрессом и подотчетен ему", - сказала Райс в интервью CBS.

При этом, по ее мнению, советник по нацбезопасности должен быть своего рода "альтер эго" президента и делать свою работу больше "за кулисами".

"Работать, чтобы объединить всех министров кабинета вместе, быть уверенным, что министерство обороны услышано, казначейство услышано, "- заявила она.

"И поэтому, если этот человек также является государственным секретарем, у вас не будет такого разделения, которое вам нужно, чтобы убедиться, что все услышаны", - добавила Райс.

Райс была советником по нацбезопасности Буша-младшего с 2001 по 2005 гг. Она также занимала пост госсекретаря США с 2005 по 2009 гг.

Ранее CNN сообщал, что чиновники администрации президента обсуждают возможность замены ушедшего в отставку советника президента по нацбезопасности Джона Болтона его главным соперником, государственным секретарем Майком Помпео.

В соответствии с рассматриваемым сценарием главный дипломат страны возьмет на себя роль советника по национальной безопасности и, таким образом, будет выполнять обе работы, заявил телеканалу высокопоставленный чиновник администрации и еще один осведомленный источник.

Первым и единственным человеком в истории США, совмещавшим должности госсекретаря и советника по нацбезопасности, был Генри Киссинджер при президенте Ричарде Никсоне.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что не будет назначать госсекретаря Майка Помпео ещё и на пост советника по нацбезопасности.

Трамп пояснил, что в настоящее время он рассматривает 15 кандидатов на эту должность.

Ранее на этой неделе стало известно, что Трамп уволил с поста советника по нацбезопасности, считающегося одним из ключевых в американской администрации, Джона Болтона. Трамп мотивировал это разногласиями по международным вопросам. Ожидается, что имя преемника Болтона станет известно на следующей неделе.

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