Этот контент был опубликован 6 января 2020 г. 13:39

Дубай. 6 января. ИНТЕРФАКС - Концу присутствия США на западе Азии положено начало, написал в понедельник в твиттере министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Он опубликовал фотографии из Тегерана с церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани. На них запечатлена траурная процессия, в которой участвует огромное число людей.

"Видели ли вы когда-нибудь в своей жизни такое море людей, Дональд Трамп? Вы все еще слушаете клоунов, которые дают вам советы по нашему региону? Вы все еще думаете, что можете сломить волю этого великого народа? Конец злобного присутствия США в западной Азии начался", - написал Зариф.

О гибели Сулеймани в Багдаде стало известно 3 января. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позже верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

1ар ав

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