Конкретно говорить о последствиях Brexit для России еще рано - Чижов

Брюссель. 4 января. ИНТЕРФАКС - "Брекзит" - это беда как для Евросоюза, 27 остающихся в нем государств-членов, так и для Великобритании, хотя ясно, что ущерб для британской стороны будет сильнее, считает постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Что касается наших интересов. Россию ведь в чем только не обвиняют. Два с половиной года назад, вскоре после британского референдума в июне 2016 года, я, комментируя тогда уже раскрученную антироссийскую риторику, сказал, что нас, мол, во всем успели обвинить, осталось только в причастности к референдуму по "брекзиту", - заявил высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу".

"И что вы думаете? Прошло 10 дней, и некий депутат Палаты общин в ходе дебатов в Лондоне поставил вопрос о причастности российских хакеров к референдуму. Но поскольку доказательств так и не нашли, эта тема как-то сама собой ушла в небытие", - отметил В.Чижов.

По его словам, на сегодняшний день не может быть конкретного ответа на вопрос, что будет значить "брекзит" для России, "потому что мы не знаем, да и никто не знает, тех условий, на которых в итоге Великобритания покинет Евросоюз - будет ли это "хорошая сделка", "плохая сделка" или "развод без сделки".

Постпред указал на то, что, если проследить за всеми заявлениями премьер-министра Терезы Мэй и других британских политиков на тему выхода Великобритании из ЕС и попробовать собрать это все вместе, то получится полная путаница. "Они сами себе все время противоречили на протяжении последних двух лет. Ведь это только про Россию у них легко все объясняется через пресловутое "highly likely", - сказал В.Чижов.

"А тут по-другому. На заре переговорной фазы госпожа Мэй говорила, что отсутствие сделки - это лучше, чем плохая сделка. Сейчас не вспоминает. Зато теперь говорит, что согласованная в ноябре сделка, во-первых, единственная, во-вторых, наилучшая. С точки зрения диалектики, это два разных понятия. Либо она единственная, либо она лучшая из, видимо, нескольких", - продолжил российский дипломат.

"Естественно, у нас будут вопросы. Так же, как они будут у полутора сотен других стран. Это будут вопросы, связанные, если кратко, с необходимостью переформатирования нашего с Евросоюзом торгово-экономического режима. Взять такой пример, который напрашивается сам собой: судьба тех квот на поставки ряда российских товаров на рынок Евросоюза, которые рассчитывались, исходя из 28 стран. Сейчас все надо будет пересчитывать", - объяснил постпред РФ.

То же самое, отметил он, касается некоторых положений Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом. Само соглашение было подписано в 1994 году. С тех пор Евросоюз пережил несколько волн расширения. "И каждый раз мы проводили переговоры и подписывали соответствующие протоколы, которые потом подлежали ратификации. Последний раз это было, когда в ЕС вступила Хорватия. Очевидно, что сейчас надо будет проводить переговоры и подписывать новый протокол, но уже иного содержания", - сказал В.Чижов.

Отдельная тема, добавил дипломат, - судьба договорно-правовой базы с Великобританией как со страной, не являющейся более членом Евросоюза. "В частности, в вопросах торговли, в том числе такими товарами, как зерно, металлы, минеральные удобрения. В меньшей степени это касается торговли энергоносителями, которые не квотируются и не подлежат каким-либо ограничениям", - пояснил глава российской дипломатической миссии при Европейском союзе.

Полностью интервью В.Чижова будет опубликовано на сайте https://www.interfax.ru/.

1ов ки+2

Neuer Inhalt Horizontal Line