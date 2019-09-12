Вашингтон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на данном этапе встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Ирана Хасана Рухани не запланирована.
"На настоящий момент планов на встречу президента (Трампа - ИФ) с ним (Рухани - ИФ) нет, однако президент говорил, что готов на такую встречу без каких-либо условий", - сказал Мнучин в эфире телеканала CNBC.
Комментируя сообщения о том, что Трамп обсуждал возможность ослабления антииранских санкций, Мнучин сказал, что США продолжают придерживаться подхода максимального давление на Тегеран.
"Нет сомнений в том, что это работает. Мы лишили их денег. И если они действительно решат вернуться к переговорам, то они сделают это именно по этой причине", - добавил министр.
В среду агентство Bloomberg сообщило, что Трамп обсуждал в Белом доме возможность ослабления антииранских санкций. Также, по данным агентства, сотрудники Белого дома уже приступили к подготовке к возможной встрече в Нью-Йорке президентов США и Ирана.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что его целью не является отстранение от власти нынешних руководителей Ирана.
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