Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 16:10

Вашингтон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на данном этапе встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Ирана Хасана Рухани не запланирована.

"На настоящий момент планов на встречу президента (Трампа - ИФ) с ним (Рухани - ИФ) нет, однако президент говорил, что готов на такую встречу без каких-либо условий", - сказал Мнучин в эфире телеканала CNBC.

Комментируя сообщения о том, что Трамп обсуждал возможность ослабления антииранских санкций, Мнучин сказал, что США продолжают придерживаться подхода максимального давление на Тегеран.

"Нет сомнений в том, что это работает. Мы лишили их денег. И если они действительно решат вернуться к переговорам, то они сделают это именно по этой причине", - добавил министр.

В среду агентство Bloomberg сообщило, что Трамп обсуждал в Белом доме возможность ослабления антииранских санкций. Также, по данным агентства, сотрудники Белого дома уже приступили к подготовке к возможной встрече в Нью-Йорке президентов США и Ирана.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что его целью не является отстранение от власти нынешних руководителей Ирана.

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