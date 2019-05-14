Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 17:17

Стамбул. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о прогрессе в вопросе формирования Конституционного комитета Сирии.

"Мы близки к достижению договоренности по вопросу формирования Конституционного комитета (Сирии - ИФ)", - написал министр в Twitter по итогам переговоров с председателем сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам Насером Харири в Стамбуле.

При этом, по словам Чавушоглу, "атаки режима (президента Сирии Башара Асада - ИФ) являются неприкрытым нарушением Сочинского меморандума и противоречат духу Астаны".

Накануне пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун отметил, что в ходе разговора Эрдоган указал на нарушение режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе сирийскими правительственными войсками. По словам президента Турции, напряженность в Идлибе создает риск для формирования сирийского конституционного комитета, а также для политического процесса в Сирии в целом. Путин и Эрдоган в разговоре подтвердили приверженность сочинскому соглашению, сообщают турецкие СМИ.

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