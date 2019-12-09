Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 9:01

Лондон. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Консервативная партия Великобритании за три дня до выборов в стране увеличила отрыв от оппозиционной партии лейбористов с девяти до 14 процентных пунктов, говорится в опросе британской исследовательской компании Survation, распространенном в понедельник.

Опрос показал, что за Консервативную партию Британии в настоящее время готовы отдать свои голоса порядка 45% респондентов, а лейбористов готовы поддержать примерно 31%. Неделю назад разрыв между основными конкурентами составлял девять процентных пунктов.

За Либеральных демократов проголосовать хотят 11% опрошенных британцев, за партию Brexit - 3%. "Зеленых" собираются поддержать на выборах порядка 4%, а еще 7% респондентов планируют голосовать за другие партии, включая Партию Уэльса и Шотландскую национальную партию.

Исследование проводилось по телефону среди чуть более 1 тыс. респондентов в период с 5 по 7 декабря.

Выборы, намеченные на 12 декабря, - досрочные. Премьер-министр Борис Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание вывести Британию из ЕС 31 октября 2019 года. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

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