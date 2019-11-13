Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 11:42

(уточняет фамилия в 8-м абзаце - Суинсон)

Лондон. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Консервативную партию Великобритании на выборах в парламент готовы поддержать 42% избирателей, в то время как Лейбористскую - 28%, сообщает в среду газета The Times со ссылкой на исследование YouGov.

Партию либеральных демократов в настоящее время поддерживают 15% опрошенных, партию Brexit - только 4%.

Такой результат YouGov получила, предоставив респондентам выбор только из тех партий, которые, вероятнее всего, примут участие в выборах от их округа.

Результат выше 40% партия Бориса Джонсона в опросе YouGov получает впервые с февраля 2019 года, когда Найджел Фараж официально представил свою новую партию Brexit.

Это первый опрос, проведенный после того, как партия Brexit, выступающая за радикальные сценарии выхода Великобритании из ЕС, заявила, что не будет конкурировать с консерваторами и выставлять своих кандидатов в 317 избирательных округах, где консерваторы одержали победу на выборах 2017 года.

YouGov, кроме того, провела этот же опрос, применив немного иной метод: респондентам предоставили возможность выбрать вообще из всех партий, вне зависимости, будут ли они представлены на выборах в их избирательном округе.

При такой методологии результаты опроса изменились, но не коренным образом.

Так, за Консервативную партию премьер-министра Бориса Джонсона выразили готовность голосовать 39% опрошенных, за Лейбористскую партию Джереми Корбина - 26%. За Либерально-демократическую партию Джо Суинсона готовы голосовать 16% респондентов, за партию Brexit Найджела Фаража - 9%.

Опрос был проведен 11 и 12 ноября, в нем приняли участие 1619 жителей Великобритании.

Досрочные выборы в Великобритании пройдут 12 декабря. Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание о Brexit 31 октября. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. В результате, теперь Brexit запланирован на 31 января.

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