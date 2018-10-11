Константинопольский патриархат объявил об установлении своего прямого управления приходами в Киеве - решение Синода
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Стамбул. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Константинопольский патриархат объявил, что берет под свое прямое управление приходы и монастыри Киева, следует из решений Синода, объявленных в четверг в Стамбуле.
"Восстановить в Киеве ставропигию Константинопольского патриархата, одну из его многочисленных ставропигий на Украине, которые всегда там существовали", - говорится в постановлении Синода, опубликованного на официальном сайте Константинопольской церкви.
Ставропигия - статус, присваиваемый православным монастырям, лаврам и братствам, а также соборам и духовным школам, делающий их независимыми от местной епархиальной власти и подчинёнными непосредственно патриарху или Синоду.
До 1686 года, когда Константинополь передал Киевскую митрополию Московскому патриархату, константинопольские патриархи напрямую управляли различными монашескими братствами, существовавшими на территории нынешней Украины, - Киево-печерским, Львовским, Луцким и другими.
По мнению специалистов в области церковного права, заявка на ставропигию, то есть на прямое управление церковными объектами Киева, может стать обоснованием для рейдерского захвата Киево-Печерской лавры.
1вт ки
Интерфакс