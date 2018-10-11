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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 19:16 11.10.2018 - 19:16

Стамбул. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Константинопольский патриархат объявил, что берет под свое прямое управление приходы и монастыри Киева, следует из решений Синода, объявленных в четверг в Стамбуле.

"Восстановить в Киеве ставропигию Константинопольского патриархата, одну из его многочисленных ставропигий на Украине, которые всегда там существовали", - говорится в постановлении Синода, опубликованного на официальном сайте Константинопольской церкви.

Ставропигия - статус, присваиваемый православным монастырям, лаврам и братствам, а также соборам и духовным школам, делающий их независимыми от местной епархиальной власти и подчинёнными непосредственно патриарху или Синоду.

До 1686 года, когда Константинополь передал Киевскую митрополию Московскому патриархату, константинопольские патриархи напрямую управляли различными монашескими братствами, существовавшими на территории нынешней Украины, - Киево-печерским, Львовским, Луцким и другими.

По мнению специалистов в области церковного права, заявка на ставропигию, то есть на прямое управление церковными объектами Киева, может стать обоснованием для рейдерского захвата Киево-Печерской лавры.

1вт ки

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